Oggi il funerale di Sandra Magnanini, aveva 62 anni

Vasto cordoglio a Fabbrico per la scomparsa di Sandra Magnanini (foto), 62 anni, vinta da malattia. La famiglia è molto conosciuta per l’impegno nello sport e nel volontariato locale. Il decesso è avvenuto venerdì scorso, con i funerali (affidati all’agenzia Bonini) fissati per stamattina alle 10,20 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Fabbrico, con il feretro proveniente dall’obitorio dell’ospedale San Sebastiano di Correggio, dove è allestita la camera ardente. Lascia il marito Armando Davolio Marani, il figlio Riccardo con Erica, i genitori, il fratello Roberto e altri parenti.

La famiglia ha voluto rivolgere pubblicamente un ringraziamento alla dottoressa Claudia Degli Esposti del reparto Oncologico dell’ospedale di Guastalla per l’umanità, la professionalità e le cure prestate a Sandra durante il suo percorso di cura. Eventuali offerte in memoria di Sandra Magnanini possono essere destinate alla associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, una realtà che da tempo assiste con importanti servizi i pazienti oncologici. Il feretro sarà poi trasferito al cimitero di Fabbrico con un corteo in auto.