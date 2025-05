Oggi il grande ritorno del Festival Rock

Indie, folk pop, rhythm’n’blues… Torna l’atteso Festival Rock di Traversetolo, appuntamento fisso dal 1997, che farà vibrare di musica le piazze della cittadina d’oltre Enza.

Oggi alle ore 14 alle 24 alla Corte Agresti e in Piazza Vittorio Veneto suoneranno decine di band e artisti indipendenti: tanti i generi, con uno spazio dedicato al mondo hip hop davanti al municipio. L’evento dà spazio ad artisti che producono la propria musica. Da non perdere il concerto "Kayman Blues stars", che festeggia il 25° anniversario della reggiana Kayman Records, con Martin Iotti, Gianluca Tagliavini, Oscar Abelli, Enrico Crivellaro e Follon Brown (foto). Per le vie del paese le attività commerciali proporranno offerte gastronomiche.

La Proloco gestirà la casetta del gnocco fritto. Ci sarà anche birra di qualità, con il birrificio artigianale reggiano Oldo. Non mancheranno artisti di strada e il mercato selezionato "Creativi e artigiani".

