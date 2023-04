Oggi il paese dà l’addio a Mazzali

Un’intera comunità si stringe alla famiglia di Giampaolo Mazzali, uno dei riferimenti locali del Terzo Settore e della vita pubblica, amministratore comunale, pilastro della Casa Famiglia Cocconi e della parrocchia, spentosi tre giorni fa a 65 anni. Il funerale si svolgerà oggi, con partenza alle 9.45 dalla Casa Famiglia per la chiesa parrocchiale (la salma sarà poi cremata a Coviolo). La Cocconi era per lo scomparso una seconda casa: ne era stato amministratore sin dalla fondazione e anche negli ultimi giorni, pur consapevole che la malattia lo incalzava, aveva continuato a lavorare al computer dalla sua abitazione. Lascia la mamma Vanna, la moglie Cinzia, il fratello Roberto, i figli Filippo e Cecilia (con Manuel), attualmente assessora alla Scuola e al Volontariato.

Il sindaco Spanò lo ricorda come un "cittadino che ha sempre prestato servizio nella nostra comunità… una figura attiva in più ambiti, all’interno dei quali si è distinto per impegno e competenza, doti che metteva a disposizione degli altri con l’obiettivo di contribuire alla crescita collettiva. Nel corso della sua esperienza amministrativa Giampaolo ha ricoperto i ruoli di assessore e vicesindaco di Campegine fornendo un contributo significativo, così come importante è stato nel ruolo di amministratore della Casa Famiglia e della scuola materna parrocchiale, preziose istituzioni del nostro territorio. Grazie alla sua propensione al dialogo e al confronto, ha saputo prodigarsi con successo anche nel mondo del volontariato, in particolare come presidente della Croce Bianca".