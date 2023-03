Oggi il premio ’Per la donna’

Oggi alle 20,45 al Centro Culturale Mavarta avverrà l’assegnazione del Premio "Per la donna", che quest’anno non viene consegnato a una cittadina reggiana, ma viene dedicato simbolicamente a tutti coloro che lottano per il riconoscimento dei diritti fondamentali, la libertà e contro la violenza di genere.

Si terrà anche l’incontro "Donna e poesia nell’Iran contemporaneo", sulla situazione delle donne iraniane con la professoressa Faezeh Mardani (Università di Bologna) e la testimonianza di Jasmin Fahim. Ingresso gratuito. La serata è organizzata dal Comune insieme al Forum Donne Val d’Enza.