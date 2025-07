Oggi il raduno granata. Da lunedì ritiro a Toano

La Reggiana è pronta a ripartire. Con il raduno, previsto questa mattina al ‘Villa Granata’ training center, inizia ufficialmente la nuova stagione agonistica 2025-2026.

Un corso non banale, perché si tratta del terzo campionato consecutivo in Serie B e va assolutamente ricordato. Soprattutto a chi storce sempre il naso, a chi pretenderebbe Lautaro Martinez al posto di Gondo.

Un tris di campionati nella serie cadetta, infatti, non si vedeva infatti da oltre trent’anni, quando – per la precisione – furono quattro (dal 1989 al 1993) prima della promozione in Serie A.

Carpe diem, dunque, e cerchiamo di goderci questo viaggio che inizia oggi e speriamo finisca il più tardi possibile.

Dopo aver sostenuto tutte le visite mediche di rito, Dionigi e i suoi ragazzi si troveranno nuovamente lunedì, quando in tarda mattinata partiranno alla volta di Toano.

Sul nostro Appennino la ‘Regia’ resterà per più di tre settimane (dal 7 al 31), come ha chiesto anche il mister che – rispetto agli anni precedenti – ha aggiunto una decina di giorni di ‘carico’. Il tecnico infatti vuole iniziare a martellare fin da subito assieme al confermatissimo preparatore David Morelli, uno dei ‘segreti’ della rinascita primaverile e del miracolo salvezza.

Durante questo periodo ci saranno quattro amichevoli, con la prima che dovrebbe essere domenica 13 luglio, con un avversario ancora da definire con certezza.

All’albergo Miramonti di Toano salirà sicuramente anche Lorenzo Libutti che ha rinnovato il contratto e oggi verrà ‘ufficializzato’.

Sarà la settima stagione in granata per capitan Futuro, uno dei giocatori più affidabili che abbiano mai vestito questi colori. Manca solo l’annuncio per Bozzolan (laterale sinistro classe 2004, a titolo definitivo dal Milan) e Bertagnoli (centrocampista classe 1999, dal Brescia), ma entrambi potrebbero essere presenti già oggi al raduno così come Missori (laterale destro classe 2004 in prestito dal Brescia). Per l’attacco si attende il via libera del Palermo per Giacomo Corona anche se potrebbero essere necessari ancora una decina di giorni.

Nel frattempo l’ex difensore granata Joaquin Sosa è passato al Santa Fe de Bogotà e, onestamente, qui a Reggio nessuno si sta strappando i capelli.