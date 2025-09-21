Oggi il rosario per Diego Dodaro. Domani i funerali a Carpineti

A dare la dolorosa notizia della tragica morte e annunciare il funerale di Diego Todaro, la madre Marinella, il padre Lucio, l’amata compagna Rosanna, la nonna Wanda, parenti e amici. Primo momento di ritrovo accanto al feretro del caro Diego oggi alle 17 nella camera ardente allestita presso la Casa Funerario Mammi a Castelnovo Monti ove verrà recitato il santo rosario di suffragio.

Come abbiamo riferito in cronaca lo stesso giorno dell’incidente, non è servito l’estremo tentativo di Diego per evitare l’impatto con l’auto, un’utilitaria condotta da un 28enne residente nell’Appennino reggiano il quale, per evitare il tamponamento con un camion che lo precedeva, istintivamente si era spostato a sinistra invadendo la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo Diego in sella alla sua moto con conseguente ed inevitabile impatto. Questo secondo la dinamica ricostruita al momento dell’incidente in cui ha perso la vita il motociclista 38enne Diego Dodaro, mente è risultato illeso il conducente dell’auto. La dinamica dell’accaduto è comunque al vaglio dai carabinieri e dalla polizia locale. Nonostante l’immediato l’arrivo dell’elisoccorso e degli operatori sanitari della Croce Rossa di Carpineti, per Diego Dodaro non c’è stato nulla da fare. Diego, residente a Scandiano, era molto noto per la sua passione per i motori ed era anche ritenuto un valido pilota, cordiale e amico di tutti. Ultimamente faceva parte della scuderia di Felina MotoRacing Team TMax e, fatalità, proprio a Felina ha trovato la morte.

I funerali di Diego avranno luogo domani con partenza alle 14,30 dalla Casa Funeraria Mammi per la chiesa di San Biagio nel comune di Carpineti dove verrà officiata la Santa messa. Al termine della funzione il feretro del caro Diego proseguirà per il cimitero di Scandiano dove avverrà la tumulazione.

Settimo Baisi