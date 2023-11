Oggi in Rocca il mercatino dei vestiti usati

E’ ripartito il Progetto Relazioni-Arti di Novellara, rivolto ai giovani e giovanissimi, con iscrizioni ancora aperte (tel. 340-0721428) per le attività ospitate al circolo ricreativo di via Vittorio Veneto. Un progetto contro il disagio giovanile. Inoltre, oggi in Rocca è in programma "Swap party", un mercatino di scambio di vestiti usati, organizzato dall’associazione Artù. Durante la giornata di scambio si tengono pure delle conferenze sul tema. E per finire, in serata, è previsto un aperitivo con musica al Bar Roma.