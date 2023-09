Oggi inaugura il Calisthenics

Con dimostrazioni di Calisthenics a cura di giovani atleti, e di esercizio adatti a persone di tutte le età oggi alle ore 18 verrà ufficialmente inaugurata l’area del Parco Enza dedicata alla disciplina sportiva che si svolge a corpo libero o con minimi attrezzi, che migliora forza e flessibilità. L’area, realizzata dal Comune con il contributo di Iren, si trova sul pavimento dell’ex ristorante del pesce, rimosso dai volontari del Pd. Qui è stata realizzata una pavimentazione antitrauma su cui si installa una struttura con sbarre, parallele, panche e altri strumenti, più alcuni step; in terra vi sono disegni per l’esecuzione di esercizi a corpo libero. Su ogni attrezzo si trova un Qr code che rimanda a video con i possibili esercizi; è possibile installare l’app con tanti suggerimenti. La realizzazione dell’area aveva richiesto tempi lunghi perché il parco Enza sorge in area demaniale ed era stato necessario comunicare agli enti preposti il progetto per avere il via libera.

Domani invece sarà festa dello sport a Sant’Ilario con l’inaugurazione alle 17.30 del nuovo campo da Padel di via Val d’Enza, nell’area di Bocciodromo. Seguiranno una dimostrazione pratica di questo sport divertente (e trendy), ed un rinfresco.