Oggi inaugurazione del laboratorio della memoria

Proseguono gli eventi di Fabbrico Estate, che oggi alle 10,30 ha in programma l’inaugurazione del laboratorio della Memoria alla scuola media Buonarroti. Sabato alle 19,30 in oratorio ci si ritrova per vedere in compagnia la partita valida per la finale di Champions League con servizio di paninoteca, il 14 giugno alle 18 la festa Color Night con paninoteca, il 17 giugno apertura della stagione al Parco Cascina, col Gruppo Volontari per Fabbrico. Domenica 18 giugno alle 17 alla sede Arci del paese ci sarà un pomeriggio in musica con orchestra, a cura del circolo Arcobaleno.