Parte oggi la chiusura del Ponte di Veggia tra Sassuolo e Casalgrande. L’importante infrastruttura del distretto ceramico reggiano e modenese sarà inagibile per almeno due mesi, per lavori di riqualificazione dell’impalcato. Mercoledì, in una nuova riunione svolta nella sede del comando di Casalgrande della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, sono stati pianificati i servizi di controllo negli snodi nevralgici delle strade dei comuni di Casalgrande e Castellarano, da parte di agenti di polizia locale e volontari di associazioni, in particolare per i primi giorni, considerati i più critici. Sono in particolare 15 i luoghi che saranno presidiati tra mattina e pomeriggio, in maniera fissa o flessibile a seconda della direzione del traffico. Oggi anche assessori e consiglieri comunali saranno “sul campo” per indicare agli automobilisti le modifiche alla viabilità.