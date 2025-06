Oggi la danza benefica di Atelier

Uno spettacolo benefico in programma stasera alle 21 in piazza Mazzini a Guastalla, organizzato da Atelier Scuola di Danza, con la direzione artistica di Allegra Bergonzi. Un evento speciale in cui la danza diventa strumento di unione, bellezza e speranza. Si alternano le esibizioni di Atelier insieme a Cid Accademia Danza e Spettacolo, Dance Art Studio, Kyoto Center e Studio Arte Danza, in un’unica rassegna che celebra il talento, l’impegno e il desiderio di fare del bene. L’intero ricavato è devoluto alle associazioni "Giocamico" e "Noi per Loro" che operano nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma, contribuendo al sostegno delle cure e dei progetti rivolti ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Ingresso a offerta libera, con la possibilità di donazioni allo stand al lato del palco.