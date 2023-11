Oggi la grande camminata. Caserme e questura si tingono di arancione

C’è anche tutta la comunità reggiana mobilitata oggi contro la violenza sulle donne. Evento principale è la "camminata in rosso" con partenza alle 11 di oggi da piazza Prampolini. Diverse associazioni, enti, scuole aderiscono alla manifestazione. Si parte dal municipio per percorrere via Emilia Santo Stefano, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 luglio, via Crispi per tornare nuovamente in piazza Prampolini. L’invito è a partecipare indossando un indumento rosso.

"Crediamo sia giunto il tempo di accelerare quel cambiamento culturale necessario per radicare una cultura del rispetto e delle pari opportunità, ma per farlo è necessario unire voci e presenze, uomini e donne, associazionismo, mondo dello sport, istituzioni e cittadinanza", dicono gli assessori Annalisa Rabitti e Raffaella Curioni. Che aggiungono: "Reggio vuole essere in prima fila nella lotta contro la violenza sulle donne e lo fa tutti i giorni attraverso il lavoro di rete per le donne che con coraggio scelgono di uscire dalla spirale della violenza, e con azioni di prevenzione e sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza e un cambiamento culturale".

Anche le forze dell’ordine partecipano alla Giornata contro la violenza sulle donne. Grazie a una collaborazione tra l’Arma dei carabinieri e il Soroptimist reggiano, le caserme di Reggio, Guastalla e Castelnovo Monti, nell’ambito della iniziativa ’Orange the world’, si illuminano di arancione per tutta la giornata, sottolineando pure la presenza nelle caserme della "stanza tutta per sé", adibita proprio all’accoglienza di donne vittime di violenze e soprusi, con carabiniere donne impegnate in questo servizio e adeguatamente formare proprio per tali emergenze.

Mentre la polizia di Stato prosegue nella campagna ’Questo non è amore’, con uno stand allestito in piazza Prampolini, oggi dalle 9,30 alle 12,30, con presenza di personale qualificato della Questura, distribuendo pure materiale informativo. Sempre in collaborazione con il Soroptimist International, tre lati della Questura vengono illuminati di arancione.