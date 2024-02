Oggi la marcia della pace

Oggi alle 16 ritrovo in piazza Prampolini a Castelnovo Sotto per la marcia della pace in centro, organizzata da Comune con Anpi, Auser, Botteghe della Rocca, Carnevale al Castlein, Unità pastorale San Francesco, Caritas, Spi-Cgil, Emergency Reggio Emilia, Pubblica Assistenza, biblioteca comunale. Attese pure le autorità cittadine col sindaco Francesco Monica e la mediatrice di pace Anna Cervi. Anche il consiglio comunale castelnovese, nella seduta di mercoledì 24 gennaio, ha approvato un ordine del giorno di "adesione alla dichiarazione di intenti per il cessate il fuoco e la pace".