Oggi la mozione di iniziativa popolare per la cittadinanza onoraria ad Assange

Sarà presentata e discussa oggi alle 15,30, in consiglio comunale a Reggio, la mozione di iniziativa popolare per la Cittadinanza Onoraria a Julian Assange, giornalista che con le sue inchieste ha denunciato crimini di guerra e ora è in carcere a Londra, senza processo e senza condanna, con il rischio di un’imminente estradizione in carcere negli Usa. "Julian difende con la sua vita il nostro diritto: alla Verità, alla denuncia dei crimini, alla libertà di stampa e alla nostra libertà - scrive il Movimento Free Assange Reggio Emilia (https:www.facebook.comFREEASSANGEREGGIO EMILIA) -. Le istituzioni democratiche non possono stare in silenzio. Il Comune di Reggio ha deciso di non stare in silenzio". A presentare la mozione, con un’attivista del Movimento Free Assange Reggio Emilia, sarà Sabrina Pignedoli, europarlamentare del M5s. La mozione è stata sottoscritta da oltre 1200 cittadini.