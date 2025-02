Oggi l’addio a Christian Dall’Olio. Morto di malore, aveva solo 37 anni

L’ultimo saluto A Christian Dall’Olio, deceduto improvvisamente per un malore a soli 37 anni, avverrà questa mattina. Il funerale civile si svolgerà al suo paese, Felina; il feretro partirà questa mattina alle ore 10 dalla Casa Funeraria Mammi di Castelnovo Monti, per giungere direttamente al cimitero di Felina, dove seguirà l’ultimo saluto. Nel doloroso momento di commiato saranno molti gli amici di Christian ad unirsi nel dolore alla compagna Ramona, alla sorella Federica, al padre Alvarez e a tutti parenti in un momento così straziante di dolore.

Christian era un giovane che amava la vita e che, assieme a tanti suoi amici, formava quel gruppo giovanile che con nuove idee e impegno quotidiano, rendeva Felina un paese diverso, soprattutto molto vivace e ricco di iniziative di aggregazione che fanno comunità.

"Siamo cresciuti insieme, ci conosciamo dall’infanzia e ci siamo sempre frequentati. Ci vedevamo almeno tre volte a settimana – racconta il ricordo Tommaso Rontevroli, presidente dell’associazione culturale 3Dom, uno dei tanti amici che ha condiviso ogni momento con Christian –. L’ultima volta è stato sabato, siamo stati ad un concerto insieme. Christian era conosciuto e stimato non solo in Appennino ma anche a Reggio, era un grande appassionato di calcio e tifoso della Reggiana. Mancherà molto a tutti noi".

Christian lavorava a Reggio ma aveva scelto di restare a vivere nella sua Felina, paese d’origine, insieme alla sua compagna Ramona, che è la presidente del Parco Tegge. Proprio lì si sarebbe dovuto tenere domani un incontro rivolto a ragazzi e genitori, incentrato sul tema del bullismo e della prevaricazione nelle scuole. Ieri, con una nota, il Parco Tegge ha comunicato che l’evento è stato rinviato "a data da destinarsi".

La notizia della scomparsa di Dall’Olio ha sconvolto la comunità di Felina come un fulmine a ciel sereno. Attorno alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì, il giovane è stato colto da un improvviso malore. Allertati subito dalla compagna Ramona, i soccorsi sono arrivati poco dopo. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per Christian non c’è stato nulla da fare. Il medico ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio.

