Oggi l’addio a Daniela Selvatico a Poviglio: il paese in lutto per la 58enne

Vasto cordoglio ha destato a Poviglio la notizia della scomparsa di Daniela Selvatico, vinta da malattia a soli 58 anni di età. Il decesso è avvenuto al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è allestita la camera ardente in attesa dei funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, fissati per stamattina alle 9,30 dall’obitorio dell’arcispedale cittadino per raggiungere la chiesa parrocchiale povigliese. Dopo la funzione religiosa il feretro sarà trasferito per la cremazione. Daniela Selvatico lascia nel lutto il marito Claudio Gombi, il figlio Gabriele, i nipoti Alessandro e Jonathan, fratelli, sorelle, nipoti e altri parenti. Un particolare ringraziamento pubblico è stato espresso dai familiari al dottor Antonio Perrone, al personale dell’istituto Ieo di Milano e del CoRe di Reggio Emilia, per le "premurose cure prestate". Ieri sera nella chiesa parrocchiale di Poviglio è stato recitato il rosario. Daniela viene ricordata da molti amici e conoscenti come una persona solare, disponibile e generosa, oltre che per la "naturale dolcezza". Per qualche tempo aveva lavorato al Bar Monica, in paese. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari.