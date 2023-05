Oggi l’addio a Enzo Ugoletti

E’ deceduto a seguito di una malattia Enzo Ugoletti, 76 anni, di Collagna. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Elena Pollacchioli, i figli Pietro con Simona e Luca con Serena, il nipote Tommaso, le sorelle, il fratello, i cognati. Per volontà della famiglia, niente fiori ma eventuali offerte a favore della Croce Verde Alto Appennino. Questa mattina alle ore 9,30 dalla Casa Funeraria Mammi di Castelnovo per la chiesa di Collagna si celebrerà alle 10 l’onoranza funebre. Enzo, dopo gli studi tecnici, ha lavorato in un’azienda impegnata nella costruzione di linee elettriche in tutto il mondo. La famiglia ringrazia la dottoressa Annita Corsi, i medici e gli infermieri del Core e il Serivzio infermieristico domiciliare.

s.b.