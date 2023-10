Oggi l'addio a Ernesto Rossi a Casina: lungo impegnato nel sociale

E’ deceduto per malattia all’età di 83 anni Ernesto Rossi di Leguigno. Ne danno il doloroso annuncio il fratello Tiziano, la cognata Pina e i nipoti. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 14 dall’obitorio dell’ospedale Sant’Anna per la chiesa di Leguigno. Per volontà dei familiari (che ringraziano il dottor Daniele Balasini e il personale del Sid e della casa di riposo di Poiago per le cure prestate ad Ernesto) niente fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa di Casina.

Ernesto Rossi era una persona speciale: impegnata nel lavoro ma anche nel sociale, partecipava sempre alle iniziative del paese con la Proloco di Leguigno, ed era molto conosciuto come un lavoratore instancabile.

Da giovane ha lavorato anche in Svizzera, poi a Leguigno presso una ditta edile e quindi presso l’azienda agricola di famiglia. Era molto affettuoso e legato ai suoi nipoti che ricordano con affetto lo zio Ernesto.

