Oggi l’addio a Gabriele "Sognava di fare lo chef"

Stamattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo si tengono i funerali di Gabriele Persano, lo studente di 15 anni vinto da complicazioni legate a un’infezione che ha ulteriormente indebolito il suo cuore, malato dalla nascita.

La comunità di Bagnolo, ma anche i compagni di scuola del Convitto Corso di Correggio, si preparano a dare l’addio a Gabriele, che frequentava la classe seconda D a indirizzo enogastronomico. In precedenza aveva frequentato le scuole a Bagnolo.

"Il suo sogno era quello di diventare un bravo chef – lo ricorda con commozione il dirigente scolastico Luca Bassi – e la notizia della sua scomparsa ci lascia davvero tanta tristezza. Gabriele si impegnava molto nello studio e, nonostante i suoi problemi di salute, faceva di tutto per ottenere buoni risultati".

I compagni di classe hanno deciso di partecipare al funerale, accompagnati dai loro insegnanti. Lunedì il dirigente scolastico ha parlato ai ragazzi, in attesa di un incontro con la psicologica per cercare di "elaborare" il grave lutto che ha colpito anche loro. Gabriele è deceduto nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola di Bologna, dove già dopo la nascita era stato sottoposto a intervento chirurgico e dove più volte era stato curato e assistito in questi ultimi quindici anni. Gabriele, figlio unico, lascia i genitori Salvatore e Silvia, zii, cugini e altri parenti. Dopo la messa il feretro viene tumulato nel cimitero di Bagnolo. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate all’Associazione Piccoli e Grandi Cuori onlus di Bologna.

Antonio Lecci