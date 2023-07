Oggi l'addio a Gaetano Parenti, attivo nel volontariato a Reggiolo

Lutto a Reggiolo per la scomparsa di Gaetano Parenti (foto), 73 anni, vinto da malattia. Era un personaggio molto conosciuto in paese per la lunga attività di volontariato, oltre che per l’impegno nella prevenzione degli incidenti, dopo che la figlia Elena, nel 2005, era deceduta in uno schianto in auto mentre andava al lavoro, nel Parmense. A lei i genitori avevano intitolato un "Premio" destinato soprattutto ai giovani. Gaetano lascia la moglie Cecilia Ballesini, il fratello Daniele, altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Losi-Bartoli, si svolgono stamattina partendo alle 9,50 dall’abitazione di via Mameli a Reggiolo per la chiesa parrocchiale. Il feretro sarà poi trasferito per la cremazione. Eventuali offerte al Dho di Guastalla. Anche le associazioni del volontariato di Reggiolo hanno espresso cordoglio. Gaetano era sempre molto attento ai problemi e alle situazioni del paese, segnalando criticità e cercando sempre di ottenere adeguate soluzioni, a favore di tutta la collettività. Ieri sera è stato recitato il rosario nell’abitazione della famiglia Parenti, con la presenza di molti amici e conoscenti.