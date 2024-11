Oggi l’addio a Giuseppe Spallanzani. Fondatore del Gruppo Alpini locale

Ad un mese dalla sua morte, oggi alle 15 presso il cimitero di Cavriago saranno celebrati i funerali dell’alpino Giuseppe Spallanzani (foto), deceduto il 15 ottobre scorso. Approdato a Cavriago negli anni ’70, fu fin da subito attivo nella comunità: fondò nel 1975 il Gruppo Alpini locale ed è stato tra i promotori del Comitato fiera. Non solo sotto la sua guida gli alpini hanno prestato volontaria assistenza alla Casa della Carità, nella vigilanza dei parchi e delle strade, e hanno proposto e contribuito in modo decisivo alla raccolta fondi per il restauro della casa di Noemi e l’Oratorio di San Giovanni, dedicato al patrono di Cavriago.

Il Comune il 2 marzo di quest’anno, per la Cerimonia annuale in onore del generale Luigi Reverberi (cavriaghese, deceduto 70 anni fa) e dell’Anniversario della Battaglia di Nikolajevka, aveva donato una targa ad un Giuseppe emozionato, "per la prima volta finalmente protagonista, lui che sempre si spendeva nelle retrovie affinché tutto fosse perfetto". Oggi pomeriggio alla presenza dei suoi alpini, delle autorità locali civili, militari e religiose, degli amici e dei familiari, si svolgerà una cerimonia di ultimo saluto e ringraziamento pubblico. Sarà presente tra gli altri il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini, Albert Ferrari.

f.c.