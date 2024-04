Oggi l’addio a ’Iusfin’ Cagni. Storico presidente della latteria

Oggi l’addio a Giuseppe ’Iusfin’ Cagni, spentosi a 89 anni mercoledì al Santa Maria Nuova, per oltre tre decenni anni presidente della Latteria Centro Ghiardo, uno dei più grandi caseifici del comprensorio del Parmigiano-Reggiano. Cagni da giovane mezzadro originario di Carpineti negli anni ’60 scelse la frazione bibbianese per iniziare un’attività di allevamento. L’azienda agricola di famiglia allora sorgeva su un podere di una decina di biolche, oggi si estende per 180 e vi si allevano 170 bovini. Il fiuto imprenditoriale di ’Iusfin’ lo spinse, insieme ad altri contadini, a fondare la latteria cooperativa il 9 marzo 1966. Ne fu presidente dal 1981 al 2011, riuscendo abilmente ad inglobare latterie colpite dalla crisi del settore dei primi anni Duemila. Attualmente i soci conferitori sono una trentina e vi si producono circa 155 forme al giorno, oltre 56mila all’anno, per un fatturato che supera i 38 milioni di euro.

Il corteo funebre partirà alle 9.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Reggio, per la chiesa di Bibbiano; la salma sarà sepolta nel vicino camposanto. ’Iusfin’ lascia i figli Giampaolo (con Daniela) e Fabrizio (con Sara), il fratello Ernesto, i nipoti Valentina, Giulia, Chiara, Gaia e Luca. I parenti chiedono a chi volesse ricordarlo offerte all’associazione ’Gruppo genitori La Rondine’ di Cavriago.

f. c.