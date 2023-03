Oggi l’addio a ’Lola’ Benassi

Oggi nel giorno dei suoi funerali centinaia di persone ricordano con affetto e dolore Lola "Eleonora" Benassi (foto), deceduta a soli 51 anni, e si stringono alla sua famiglia, i Benassi, fondatori e proprietari dell’azienda alimentare a marchio Nonna Lea. In tanti celebrano l’imprenditrice anima dell’impresa familiare. Lola lascia la giovane figlia Arianna e il compagno Roberto, la mamma Adriana Giberti e il papà Luigi, fondatore e presidente dell’impresa, oltre al fratello Patrick e le sorelle Nicoletta e Alice. I funerali alle 11 di oggi. Il corteo partirà dalla Casa funeraria della Croce Verde diretto alla chiesa di Rivalta per le esequie. Quindi si proseguirà per il cimitero locale.