Oggi l’addio a Luigi Ferri, 71 anni

E’ mancato improvvisamente Luigi Ferri, 71 anni, residente con la famiglia a Bondolo: ne danno annuncio la moglie Clara, la figlia Alice con Alessandro e il piccolo Federico e la mamma Maria. In molti ieri sera hanno partecipato alla recita del rosario presso la Casa Funeraria Mammi (via Macchiusa 15/1) dove è stata allestita la camera ardente (visite tutti i giorni dalle 8 alle 18,30). Luigi Ferri, che da qualche anno aveva raggiunto la pensione, era molto conosciuto come un bravo lavoratore, sempre disponibile. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle ore 14,15 dalla Casa Funeraria Mammi per la chiesa di Ginepreto dove verrà officiata la S. Messa al cui termine il feretro sarà accompagnato al cimitero locale. s.b.