Oggi l’addio a Lusenti ucciso da un malore a 51 anni

Piange la comunità di Castelnovo Monti la prematura scomparsa di un giovane lavoratore, il concittadino Erminio Lusenti, deceduto a soli 51 per un malore improvviso nella sede della E80 Group a Viano, dove lavorava come consulente informatico per conto della Netribe group di Reggio Emilia.

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Solange, il papà Prospero, la sorella Cristina, il cognato Sandro, le cognate Cristina e Savienne, tutti i parenti e tantissimi amici.

Oggi pomeriggio, a cura delle Pompe funebri Manfredi, avranno luogo i funerali con partenza alle ore 15.30 dalla camera ardente allestita presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la Chiesa della Pieve, dove ieri sera è stato celebrato il santo rosario di suffragio con una grande partecipazione di folla che, profondamente commossa, ha voluto unirsi ai familiari.

La comunità di Castelnovo Monti è stata sconvolta dalla notizia dell’improvvisa morte di Erminio Lusenti, un fulmine a ciel sereno che ha scosso tutti, da Viano dove è stato colto dal malore fatale mentre svolgeva la propria attività presso l’Elettric 80, alla montagna dove era conosciuto e stimato.

Questo pomeriggio saranno in molti a seguire la messa funebre di Erminio Lusenti nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti: ci saranno i suoi amici dell’infanzia, amici di studio e di lavoro, amici dei familiari che ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie.

Momento più doloroso quello del commiato al termine del rito funebre quando il feretro di Erminio Lusenti partirà per l’Ara di cremazione lasciando un vuoto incolmabile fra tutti i presenti. Il sindaco Emanuele Ferrari, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità castelnovese, esprime profondo cordoglio ai familiari per l’improvvisa e grave perdita.

s.b.