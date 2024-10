Oggi l’addio a Marco Gentili

Ultimo saluto oggi a Marco Gentili tragicamente morto a 68 anni in quei boschi a lui ben noti e dove amava fare passeggiate a contatto con la natura, tradito da un colpo di fucile certamente inconsapevole.

Marco aveva da pochi anni ristrutturato la casa paterna e raggiunta la pensione, aveva lasciato Reggio Emilia per il suo paese, Leguigno, dove aveva ritrovato tanti suoi amici che anche ieri sera hanno partecipato, in lacrime, ad una fiaccolata di commiato lungo quel breve tratto di strada, ben noto a Marco, che va dalla sua casa alla chiesa di Leguigno.

E’ lì che si sono dati appuntamento ieri sera alle 20 tutti gli abitanti del paese per la recita di un rosario di suffragio per il caro amico Marco, per unirsi nella preghiera e nel dolore con i familiari condividendo il peso di una disgrazia inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Ed è proprio il silenzio che accomuna questa gente, provata dal dolore, che chiede rispetto per tutti, perché in questa tragedia, esplosa tra amici, non c’è soltanto una vittima, soffre l’intero paese. Oltre 400 persone lo hanno ricordato ieri sera in una toccante fiaccolata.

Marco Gentili lascia nel profondo dolore la moglie Stefania, i figli Marta e Gabriele, la suocera Adelaide, il fratello Augusto e la sorella Giusy, i cognati, le cognate, i nipoti, parenti e tanti amici.

Per volontà della famiglia non fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa di Casina dove Marco prestava servizio come volontaria, sempre disponibile ad ogni richiesta assieme ad alcuni amici. Oggi si svolgeranno i funerali con partenza alle 14 dall’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Leguigno dove alle 14,30 verrà celebrata la S. Messa al cui termine seguirà il doloroso commiato, quindi il feretro di Marco Gentili proseguirà per l’ara di cremazione lasciando tutti sconvolti e consapevoli di aver perso una persona cara.

Settimo Baisi

Francesca Chilloni