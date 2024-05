Oggi l’addio a Maria Celina Beretti la volontaria deceduta a 29 anni

In lutto la comunità di Castelnovo Monti per l’improvvisa morte della 29enne Maria Celina Beretti, trovata priva di vita in letto dai familiari domenica mattina, probabilmente deceduta a seguito malore di tipo cardiocircolatorio. La notizia, come abbiamo riferito nell’edizione del Carlino di ieri, ha sconvolto i cittadini di Castelnovo Monti e di tutta montagna.

La famiglia Beretti è molto conosciuta: il papà Alberto Beretti è un noto veterinario dell’Appennino, la madre Maria Luisa Muzzini si è sempre occupata del sistema sanitario ed è stata per diversi anni responsabile del Distretto Asl di Castelnovo Monti. La figlia Maria Celina era tecnico veterinario, molto impegnata nel volontariato, aveva appena concluso un anno impegnativo di servizio civile presso la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto; la sorella Claudia è in lista come consigliera alle prossime elezioni amministrative.

La salma di Maria Celina è stata trattenuta presso l’abitazione della famiglia in via Micheli a Castelnovo Monti dove è stata allestita la camera ardente.

La famiglia, affranta dal dolore, rende noto che i funerali d avranno luogo oggi pomeriggio alle ora 15,00 in forma pubblica presso la chiesa della Pieve di Castelnovo Monti, a cura della Casa Funeraria Mammi, con partenza dall’abitazione dell’estinta.

Al termine della funzione funebre, il feretro sarà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione.

Ad affiancare la giovane donna nel suo ultimo viaggio ci saranno anche i suoi amici e colleghi della Croce Verde con i quali Maria Celina ha condiviso momenti impegnativi di soccorso, ma anche momenti lieti di condivisione in un servizio rivolto a cittadini in difficoltà.

Settimo Baisi