Oggi l’addio a ’Nino’ Noschese

Si svolgeranno questa mattina i funerali di Carmine Noschese, 59 anni, il ciclista deceduto domenica mentre in compagnia di amici stava percorrendo l’anello di Ca’ del Vento, sulle colline di Albinea. Alle 10 il corteo a cura delle Onoranze Anceschi muoverà da Magati per la chiesa di Ventoso – Ca’ de’ Caroli. Dopo la messa celebrata dal parroco don Rino Bertoldi, si proseguirà per l’ Ara crematoria di Coviolo. Nino lascia la moglie Rosanna Antonelli, il figlio Pasquale, la mamma Elena e la suocera Maria.

gi.fi.