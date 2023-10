Oggi l'addio a Norino Montanari, ex infermiere a Reggiolo e Guastalla

Si svolgono oggi alle 15, dall’abitazione di via Vittorio Veneto per la chiesa di Reggiolo, i funerali di Norino Montanari, 93 anni, conosciuto per la sua lunga attività di infermiere agli ospedali di Reggio e Guastalla, oltre che operatore della camera mortuaria dell’ospedale guastallese. Lascia i figli Daniela e Lino (consigliere comunale a Reggiolo), sorelle e altri parenti. Il decesso alla casa di riposo Villa Aurora, dove era assistito negli ultimi tempi.