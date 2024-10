Oggi l’addio a Sueri storico dirigente sportivo: "Non ti dimenticheremo"

Si svolgono stamattina alle 10, in forma civile, i funerali di Giorgio Sueri (foto), detto Pippo, scomparso a 84 anni. L’addio è al cimitero di Novellara, dove il feretro viene tumulato. Lascia la moglie Angiolina, i figli Agnese e Gabriele, altri parenti. Era molto conosciuto per essere stato uno storico dirigente della Pallacanestro Novellara, sempre presente in palestra, alla ricerca di sponsors, a organizzare importanti tornei.

"Anche negli ultimi anni, nonostante le forze venute lentamente a mancare, si era sempre informato di ciò che succedeva in sede e nelle palestre, dispensando utili consigli. Non dimenticheremo mai il contributo che ha dato verso la sua Pallacanestro Novellara" dicono dalla Nubilaria Basket. Prima della pensione aveva lavorato a lungo alla ditta Loschi, lasciando un bellissimo ricordo. Alla società locale di basket aveva dedicato sei decenni della sua vita: prima come giocatore, poi come consigliere, accompagnatore del settore giovanile, allenatore della squadra femminile, ideatore del torneo "Claudio Malagoli". Nel 2016 il suo ritiro da dirigente, con la pubblicazione di un volume di ricordi.