Oggi l’addio ad Alessandra Fantini. Titolare col marito de ’Il tuo gioiello’

Si è spenta a soli 51 anni, ma il suo sorriso e la sua gentilezza rimarranno per sempre ad illuminare il cuore di chi l’ha conosciuta. In tanti piangono Alessandra Fantini, titolare insieme al marito Davide Reverberi della gioielleria ’Il tuo gioiello’ all’angolo di piazza della Repubblica, a due passi dal castello di Montecchio.

Garbata ed elegante, disponibile con tutti, con grande dignità la donna ha combattuto a lungo con una grave malattia che l’ha consumata ed infine l’ha vinta. Montecchiese doc, amava le escursioni nella natura, il mare della Versilia e le montagne del Trentino-Alto Adige. Per anni, da ragazza, aveva giocato a volley, con ottimi risultati.

Scrive l’amica Stefania: "Ciao Alle! Salta, salta, vola come facevi quando giocavi a pallavolo, quando saltavi così in alto che mi facevi arrabbiare perché io non ci riuscivo. Porta il tuo sorriso, la tua bellezza d’animo lassù dal tuo papà. Onorata di averti conosciuta, mancherai tanto! Un abbraccio a Davide tuo compagno di vita meraviglioso".

Molti la ricordano anche per il suo sorriso contagioso, sempre pronto ad accogliere chi entrava in negozio. La sua presenza trasmetteva calma e fiducia, qualità rare e preziose. Conduceva una vita tranquilla e riservata, fatta di affetti e dal gratificante contatto con la clientela. Era comparsa sotto i riflettori solo nel dicembre 2017 quando tre banditi armati di pistola aggredirono lei e Davide alla chiusura serale della gioielleria: quando misero le mani addosso a lei, il marito reagì con forza e coraggiosamente riuscì a metterli in fuga.

Alessandra lascia nel dolore, oltre al consorte, la mamma Tiziana, la sorella Francesca con Matteo, lo zio Claudio e i nipoti. I funerali si terranno stamattina alle ore 10, con il corteo che partirà dalle camere ardenti dell’ospedale Franchini diretto al Santuario della Beata Vergine dell’Olmo, dove sarà celebrata la santa messa. Sarà sepolta nel cimitero locale.

Francesca Chilloni