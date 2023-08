Oggi l’addio ad Alfredo Bernini, ex presidente Anpi e assessore a Guastalla

Si svolgono stamattina alle 9,30 in forma civile i funerali di Alfredo Bernini (foto), 89 anni, noto per la militanza nell’ex Pci e pure nelle storiche feste dell’Unità, oltre che attivo nell’Anpi locale, l’associazione partigiani di cui era stato anche presidente per 12 anni, dal 1997. Era stato pure consigliere comunale e assessore allo Sport negli anni Sessanta. Il funerale, affidato all’agenzia Veronesi e Pederzoli, parte dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere Guastalla, con breve sosta davanti all’abitazione di via Costa, in centro. E’ previsto un saluto musicale con la banda prima del trasferimento del feretro a Mantova per la cremazione.

Alfredo Bernini aveva lavorato come falegname in alcune aziende locali. Lascia i figli Cinzia e Federico, il genero Luca, la nuora Nadia la nipote Nicol, il cognato Oriano. Un paio d’anni fa era scomparsa la moglie, lasciando un grande vuoto in Alfredo. Cordoglio dall’Anpi, dal Pd e da Guastalla Bene Comune: "Una vita a disposizione di tutti, un esempio dato con le azioni più che con le parole".