Oggi l’addio al 16enne Matteo Botti

Nella tarda serata di sabato è stato concesso il nullaosta per l’addio a Matteo Botti, 16 anni, di Castelnovo Sotto, vittima di un incidente stradale, otto giorni fa. I funerali, affidati all’agenzia Turcato, oggi alle 15,30 al cimitero di Castelnovo Sotto.

"Un grande vuoto si è fatto attorno a noi per la prematura scomparsa dell’amatissimo Matteo", la frase che annuncia i funerali. In lutto i genitori Simona e Stefano, il fratello Luca, le sorelle Sara e Chiara, i nonni Mirella, Paolo, Riccardo, altri parenti e moltissimi amici. Eventuali offerte possono essere destinate all’associazione "Noi per loro" dell’ospedale Maggiore di Parma. Lo scontro tra due scooter era avvenuto in via Muratori a Parma. Due giorni dopo è avvenuto il decesso. I suoi organi sono stati prelevati per dare speranza di vita migliore ad altre persone.