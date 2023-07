Oggi l’addio al carabiniere 51enne vinto da una malattia

Moltissimi i messaggi di cordoglio per Giovanni D’Alò (foto), l’appuntato scelto del nucleo radiomobile dei carabinieri di Guastalla, vinto a soli 51 anni da una malattia. Ed emergono tanti racconti su piccoli grandi gesti di altruismo di cui Giovanni era stato protagonista in tanti anni di servizio sulle strade.

"Non c’è altro lavoro che vorrei fare se non il carabiniere, ma al servizio della gente, a contatto con le persone, sulle strade, sul territorio, dove c’è bisogno di aiuto", confidava. E i colleghi lo ricordano per il suo straordinario intuito, quando diresse la sua "gazzella" verso il pronto soccorso dell’ospedale, di fronte ad alcuni sintomi sospetti manifestati dal suo capo equipaggio, Roberto, con il quale aveva condiviso anni di pattuglia. Arrivò appena in tempo in ospedale, permettendo di salvare il collega, che rischiava di essere sopraffatto dalla crisi cardiaca.

Anche il colonnello Luigi Regni, ora in pensione, lo ha voluto ricordare: "Ciao guerriero. Ho seguito dall’inizio la tua malattia, con alti e bassi, illusioni e delusioni. Veglieremo sulla tua dolcissima moglie e i tuoi splendidi bambini... Onorato di essere stato il tuo ultimo comandante di Compagnia".

Lascia la moglie, due figli, la madre, un fratello e altri parenti. Oggi alle 15,30 i funerali alla chiesa di San Giacomo di Guastalla.

Antonio Lecci