Oggi l’addio al dottor Uccelli storico medico veterinario

Profondo cordoglio nella Bassa per la scomparsa del dottor Mario Uccelli, storico medico veterinario, da tempo in pensione ma ricordato ancora come punto di riferimento per tante famiglie ed imprenditori legati al mondo degli animali. Il medico, che abitava a Guastalla, aveva 91 anni. E’ stato vinto da complicazioni cliniche. Lascia la moglie Maria Antonia, i figli Luca e Marco, nipoti, una sorella e altri parenti. La camera ardente è allestita all’ospedale civile di Guastalla. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono oggi pomeriggio alle 15 all’obitorio guastallese, con una benedizione religiosa per poi trasferire il feretro per la cremazione. I familiari hanno voluto pubblicamente ringraziare tutto il personale sanitario dell’ospedale di Guastalla "per la professionalità e l’umanità dimostrate".

Il dottor Mario Uccelli, conosciuto per eleganza e professionalità, aveva sempre dimostrato grande passione per la sua professione, praticata con lo studio in via Spalti, ma anche in forza al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale, negli ultimi anni di carriera.