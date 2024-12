Oggi l’addio al professor. Cagnolati

Si svolgeranno questa mattina i funerali del professor Giorgio Cagnolati (foto), ex assessore provinciale alla pubblica istruzione e cultura dal 1978 al 1985. Aveva 88 anni. Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha espresso il proprio cordoglio ricordandolo come "uno dei protagonisti di una stagione amministrativa che ha posto al centro il valore della cultura e dell’educazione come strumenti per lo sviluppo e il progresso della nostra comunità. Con dedizione e visione, Cagnolati seppe promuovere iniziative e progetti innovativi che hanno contribuito a rafforzare l’identità culturale del territorio, sostenendo al contempo le istituzioni educative e valorizzando il patrimonio artistico e storico reggiano".

Cagnolati lascia le figlie Federica con Edoardo e Maddalena con Valerio, i nipoti Beatriz e Gabriel e gli altri parenti. "Alla sua famiglia e ai suoi cari desidero esprimere, a nome mio personale e della Provincia, la più sentita vicinanza in questo momento di dolore – sottolinea Zanni –. La comunità reggiana gli sarà per sempre grata". L’ultimo addio è previsto oggi partendo alle 11.30 dalla casa funeraria della Croce Verde per raggiungere il cimitero di San Maurizio. Cagnolati, storico della letteratura italiana, autore di pubblicazioni e curatore di mostre, fu docente dell’istituto Magistrale di Reggio e direttore della biblioteca Panizzi. "Un grande professore, capace e paziente", si legge in un messaggio pubblicato dopo la notizia della sua scomparsa.

m. b.