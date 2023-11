Oggi l’addio al volontario: "Sempre pronto per gli altri"

Ha suscitato grande cordoglio ad Albinea la notizia della morte di Claudio Marco Casali, storico volontario della Protezione civile di Albinea.

Casali, come riferito nell’edizione di ieri, si è spento all’età di 70 anni. Era molto conosciuto. Lascia la moglie Morena, i figli Andrea e Mirco, la sorella Carla, la nipote Alice, la nuora Carla e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 9 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere poi il cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione della salma.

"Claudio, nostro storico socio; lo ricorderemo sempre per la grande disponibilità e voglia di fare – dicono gli amici della Protezione civile di Albinea –. Ha sempre seguito la logistica, la manutenzione, gli automezzi e le situazioni di emergenza. Una persona molto disponibile per i servizi compiuti in ambito comunale, ma anche per quelli svolti nel territorio provinciale. Claudio è stato attivo nel nostro gruppo fino all’ultima estate". Questa mattina, all’ultimo addio a Casali, saranno presenti i volontari della Protezione civile di Albinea. Molti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia di Casali. "Ciao Claudio. Ti ringrazio per la tua cortesia dimostrata nelle tante occasioni in cui abbiamo avuto modo di collaborare insieme", scrive su Facebook Luca Travaglioli. Sulla pagina social della Protezione civile di Albinea c’è chi ha pure sottolineato la sua "gentilezza con tutti". Matteo Barca