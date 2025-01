Oggi l’addio all’ex assessora: "Sempre impegnata nel sociale"

Anche l’amministrazione comunale di Poviglio esprime cordoglio per la scomparsa di Patrizia Del Rio, vinta a 65 anni da malattia. "Da sempre impegnata nel sociale, Patrizia ha ricoperto con straordinario impegno e determinazione il ruolo di assessore alle Scuole dell’Infanzia dal 1990 al 1999, alle politiche sociali dal 1994 e dal 1999, oltre che consigliere fino al 2009. Docente di tecniche professionali dei servizi commerciali all’istituto Carrara di Guastalla, nonché volontaria e promotrice di iniziative culturali alla biblioteca comunale di Poviglio, con la sua energia e la dedizione sempre rivolta alla collettività, Patrizia ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità", il ricordo che arriva dal municipio.

Lascia il marito Lorenzo Sassi, i figli Filippo, Isacco e Tobia, il fratello Andrea, la madre e altri parenti. La camera ardente è allestita alla casa di riposo di Poviglio in attesa dei funerali (affidati all’agenzia Cantoni) fissati per stamattina alle 10,30 nella chiesa locale, prima del trasferimento a Coviolo per la cremazione. Eventuali offerte per opere di bene.