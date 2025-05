Oggi l’addio all’ex infermiera Elsa Venerini. Cordoglio dell’Associazione nazionale carabinieri

Cordoglio per la scomparsa di Elsa Venerini (foto), vinta dagli effetti di un malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi nella sua abitazione a Guastalla.

Era conosciuta per l’attività svolta a lungo come infermiera all’ospedale di zona, in particolare in pronto soccorso. E in precedenza era stata cuoca al convento dei frati francescani, al Santuario della Madonna della Porta.

Era molto legata all’Arma dei carabinieri, iscritta da molto tempo alla Associazione nazionale carabinieri, che stamattina alle 9,30 ai funerali (affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli) in basilica a Pieve, partecipa con un picchetto d’onore e il gonfalone listato a lutto.

Ai tempi in cui non c’era personale femminile nelle caserme, spesso era lei a mettersi a disposizione per perquisizioni di donne. Lascia la figlia Annamaria e tanti amici. La famiglia ha espresso un sentito ringraziamento al personale della Medicina e dell’Hospice di Guastalla.