Oggi l’addio all’idraulico. Tiziano Pilati

Addio allo storico idraulico Tiziano Pilati (foto), aveva 74 anni. Pilati aveva lavorato per tanti anni come artigiano operando, nel comprensorio ceramico reggiano e non solo, come idraulico nelle abitazioni private e nei cantieri. Grande appassionato di funghi, viveva a Roteglia. Lascia la mogie Rita, i figli Luca e Giulia, la nuora Claudia, il genero Fernando e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 14.45 dall’abitazione del defunto per raggiungere la chiesa parrocchiale di Roteglia dove alle 15 sarà celebrata la funzione religiosa. La salma del 74enne sarà poi accompagnata nel locale cimitero. La famiglia di Pilati chiede non fiori, ma eventuali offerte saranno devolute alla Fondazione cure palliative. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.