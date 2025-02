Oggi l’atteso incontro sul futuro della stazione di sport invernali

Al Park Hotel di Cerreto Laghi oggi pomeriggio si parlerà della stagione invernale e delle sorti della stazione di Cerreto Laghi. L’incontro è stato promosso dal responsabile della gestione impianti Marco Giannarelli a seguito delle lamentele, molto civili, dei numerosi proprietari delle seconde case che non hanno potuto portare i loro figli a sciare per gli impianti fermi mentre in altre stazioni appenniniche erano in funzione grazie alla nece artificiale.

Sul futuro della stazione turistica di Cerreto Laghi c’è una novità annunciata ieri dal sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti che lascia intravvedere, per il futuro del Cerreto, un nuovo progetto volto alla riqualificazione e riorganizzazione della mobilità della stazione turistica locale, in modo da migliorarne accoglienza e sicurezza. Questo progetto, promosso dal Comune Ventasso e appoggiato da vari enti tra cui Provincia, Ministero delle Infrastrutture e Unione Comuni d’Appennino, prevede la realizzazione di un percorso pedonale che collegherebbe la zona del Campeggio Rio Bianco al centro abitato di Cerreto.

Oltre a ciò, si punta alla riqualifica del parcheggio adiacente al campeggio tramite l’installazione di Easypark, metodo smart e veloce per la gestione delle soste.

"Il percorso ad anello - spiega il sindaco Ferretti - è facilmente percorribile poiché prevalentemente pianeggiante, e sarebbe utilizzabile dalla primavera all’autunno. Il tutto, sempre in conformità al codice della strada, in quanto dotato di: passaggio adibito esclusivamente ai pedoni, segnaletica conforme sia orizzontale che verticale, ed eventuale percorso illuminato. Un ulteriore obiettivo del progetto è anche la promozione di una visione più consapevole e rispettosa della natura e della zona del Lago Pranda, per noi è dunque molto importante anche il coinvolgimento della popolazione".

Infine, nel corollario di interventi programmati vi sarebbe anche la riqualificazione della zona antistante il palazzetto del ghiaccio, con lo scopo di migliorare il "biglietto da visita" del luogo, e permettendo una buona affluenza turistica anche durante i periodi di destagionalizzazione.

s.b.