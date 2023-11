Oggi le esequie di Scanarini. Gestì una lavanderia in centro

Si svolgono stamattina i funerali di Mariacarla Scanarini, partendo alle 9,30 dall’ospedale di Guastalla per raggiungere la chiesa parrocchiale di Gualtieri e il vicino cimitero. La pensionata, 81 anni, è deceduta l’altro pomeriggio, stroncata da un malore che l’ha colpita mentre era in bici, in via Vittorio Emanuele, in centro a Gualtieri. Si stava recando dal medico di base per la vaccinazione antinfluenzale. Ma dal medico non c’è arrivata. Il malore l’ha fatta cadere dalla bici. Alcuni passanti l’hanno rinvenuta sulla strada, accanto al marciapiede.

Immediato l’allarme al 118, che ha mobilito l’ambulanza, autoinfermieristica, l’automedica, l’elisoccorso di Parma. La donna, dopo un lungo trattamento con massaggio cardiaco e defibrillatore, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove è stato diagnosticato il decesso. Lascia le figlie Paola e Silvia (rispettivamente dipendenti dei Comuni di Gualtieri e Brescello), oltre ai fratelli Callisto e Fausto.

Mariacarla Scanarini aveva gestito una lavanderia in pieno centro a Gualtieri. Nell’estate 2022 era deceduto il marito, Arnaldo Vergnani, militante dell’ex Pci, per diversi anni assessore comunale, ma conosciuto soprattutto per l’attività di volontariato svolta in particolare con l’Auser, associazione di cui era stato tra i fondatori a Gualtieri. Eventuali offerte in memoria di Mariacarla Scanarini possono essere destinate a favore dell’Auser di Gualtieri.

