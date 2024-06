Oggi le esequie di Tonarelli

Si svolgono stamattina in città, nella chiesa di Santa Teresa i funerali di Giorgio Costi Tonarelli, 91 anni. Originario di Scandiano, ricoprì il ruolo di direttore della Banca Agricola, oggi Credito Emiliano, presso la filiale di Casalgrande e poi a Scandiano. Giorgio Costi Tonarelli lascia la moglie Matilde, i figli Mario con Monica, Paolo con Barbara, le adorate nipoti Allegra e Beatrice. Alle 9 il corteo dalla Casa Funeraria Reverberi per la chiesa di Santa Teresa in via Campo Marzio. Al termine della funzione, si prosegue in forma privata per l’ ara crematoria.