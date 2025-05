Oggi l’evento al Museo del Truciolo

Oggi, in occasione dell’apertura del Museo del Truciolo a Villarotta di Luzzara, viene inaugurata la mappa donata dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga e l’installazione luminosa della trecciaiola realizzata da Luca Losi. L’evento si svolge in occasione della Settimana nazionale della Bonifica e dell’irrigazione.

Nel pomeriggio dalle 15 la visita la museo del Truciolo, alle 17 i saluti delle autorità con la relazione di Vito Fiordaligi sulla Chiavica di Villarotta, con l’inaugurazione della mappa e della statua della trecciaiola.

Un evento per sviluppare un legame tra operatori che attingono dalla memoria e dalla quotidianità, per stimolare nella popolazione la consapevolezza delle fragilità e delle potenzialità del territorio locale, che ha bisogno di cure per garantirne un uso adeguato e sostenibile nel futuro.