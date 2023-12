Oggi l’inaugurazione di piazza IV Novembre: festa in centro storico per tutto il giorno

Una grande festa per l’inaugurazione della riqualificata piazza IV Novembre e per celebrare insieme il Natale. Oggi alle 11.15 il taglio del nastro, alla presenza di Giammaria Manghi in rappresentanza della Regione, preceduto da canti con la musica del Corpo filarmonico di Sant’Ilario. Poi per tutto il giorno il centro storico sarà animato da "Santilio in festa, Gospel for Christmas", con food truck, bancarelle, mercatino, negozi aperti, intrattenimento musicale al mattino e al pomeriggio. Per i bambini ci saranno gonfiabili e il trenino di Babbo Natale.

Nel pomeriggio si terrà l’esibizione del coro gospel Cake&Pipe; gran finale alle 19 con brindisi e foto della piazza fatta da un drone. La giornata è stata organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione dei commercianti "Meglio Sant’Ilario", che quest’anno ha eletto un nuovo direttivo; coinvolte le associazioni di volontariato come la Proloco e la Parrocchia di Calerno. La piazza è costata 517mila euro, coperti interamente dal Pnrr.

"Festeggiamo così l’ultimo step di un progetto di riqualificazione che ha visto rivitalizzare tutto il nostro centro storico", commenta l’assessore al commercio Massimo Bellei.

f. c.