Oggi l’incontro sul Bilancio sociale della Croce Verde

Oggi sarà una giornata importante per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto: alle 17 presso la sede in via dei Partigiani 10, si terrà infatti l’annuale assemblea per la presentazione del Bilancio e l’inaugurazione di un nuovo pulmino per i trasporti ordinari e i servizi sociali. "Invitiamo la comunità a partecipare – afferma il presidente Iacopo Fiorentini –. Il bilancio non sono solo numeri, è il racconto vivo della nostra storia, della nostra evoluzione e del nostro profondo legame col territorio".