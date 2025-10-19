Oggi l’open day per la rinnovata casa protetta

Open Day con visite guidate e buffet oggi dalle 10 alle 13 per la rinnovata Casa Protetta comunale, dopo una significativa operazione di riqualificazione e ampliamento da circa 1,5 milioni di euro, realizzato dal Comune e dall’azienda speciale CavriagoServizi con l’Asp Sartori. La sindaca Francesca Bedogni sottolinea l’importanza dell’intervento, frutto di una profonda riflessione sui servizi e sulle preoccupazioni per i finanziamenti statali al welfare locale. I lavori hanno trasformato la struttura in un ambiente più moderno, accogliente e funzionale, mirando a migliorare il benessere degli ospiti e del personale. Tra le novità, spiccano un giardino terapeutico, pensato come luogo protetto e stimolante per attività motorie e sensoriali, l’ampliamento e la luminosità del Centro Diurno, e la creazione di quattro sale benessere: atelier, zona relax, zona lettura e servizi (parrucchiera/podologo). Sono state aggiunte quattro nuove camere singole al primo piano con bagno privato, di cui una riservata al fine vita, dotata di un’area relax dedicata ai familiari. L’intervento ha incluso anche la costruzione di due nuovi corpi in legno, il ripensamento dei percorsi interni per migliorare l’accessibilità e la funzionalità degli spazi, l’aggiunta di nuovi spogliatoi, l’ampliamento degli ambienti per fisioterapia e benessere e l’installazione di bagni assistiti su ogni piano, a beneficio sia degli operatori sia degli ospiti. La struttura è ora divisa in due nuclei distinti, "Quercia" e "Olivo", per garantire maggiore privacy e qualità di gestione, e tutti i nuovi ambienti sono dotati di ventilazione meccanica controllata per un alto livello di benessere abitativo.

f.c.