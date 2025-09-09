Oggi l’ultimo saluto a Battista Pioli, fondatore della Ciam

Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari l’imprenditore Battista Pioli (foto), fondatore della Ciam spa di Montecchio e figura di riferimento per il territorio. Era nato 92 anni fa a Cavriago. Lascia le figlie Marinella con Franco e Betty con Mauro, i nipoti Federica con Nicola e Luca, i pronipoti Anna e Francesco, e la moglie Oda, che lo ha affiancato e spronato sin da quando sposi appena ventenni si trasferirono da Roncocesi a Montecchio.

Qui, tra Reggio e Parma, Battista - un diploma professionale in tasca - aprì un’officina da elettrauto consapevole che il boom economico stava consentendo a tante famiglie di acquistare un’auto. Inizialmente installava tergicristalli: Betty ricorda come abbia sempre mostrato spirito imprenditoriale e un’insaziabile curiosità intellettuale verso le novità. Intraprendenza, passione e capacità di guardare lontano le sue caratteristiche, che gli hanno consentito di ampliare l’attività e specializzarla nella produzione e allestimento di equipaggiamenti elettrici e cabine per macchine semoventi.

Nel 1979 venne fondata la Ciam, che crebbe fino a diventare a fine anni ’90 parte di Cobo Group, con sedi anche all’estero. Oggi i dipendenti sono circa 150. Pioli ha continuato a lavorare fino ad ottant’anni, cedendo infine la sua quota ma senza mai smettere di frequentare l’azienda, passando a salutare i dipendenti e mantenendo vivo il legame con la sua creatura, dove per diversi anni hanno operato anche Betty ed i generi.

Coltivava molte passioni: dalla numismatica all’arte, dallo sport praticato alle collezioni di oggetti d’antiquariato, che lo portavano con gli amici spesso nei mercatini. Uomo di compagnia, sempre pronto a condividere momenti di festa, per molti anni è stato anche tra i dirigenti del Montecchio Calcio.

I funerali si svolgono oggi alle 15, partenza dalla Sala del Commiato Bola di Pilastrello (via Sabin 1) per la chiesa della Madonna dell’Olmo di Montecchio.

f.c.