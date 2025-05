Oggi l’ultimo saluto a Claudio Gilioli

È deceduto ieri all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti all’età di 72 anni, Claudio Gilioli, ex ufficiale dell’anagrafe del Comune di Castelnovo Monti. Molto conosciuto e stimato, Gilioli viveva solo nella frazione Capanna presso il Terminaccio, è stato impiegato all’anagrafe del comune castelnovese per tanti anni fino alla pensione. Carattere cordiale e facile alle battute, Claudio Gilioli era anche un camminatore: a volte lo si vedeva andare a piedi con il suo zainetto in spalla, nel tratto di strada Castelnovo-Terminaccio. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle ore 16,30 dall’obitorio del Sant’Anna per la chiesa di Garfagnolo; il feretro proseguirà poi per la cremazione. s.b.