Oggi l’ultimo saluto a "don Paolo". Centinaia di messaggi d’affetto

Sono centinaia i messaggi e i ricordi che i guastallesi (e non solo) stanno dedicando in questi giorni alla figura di monsignor Paolo Pirondini (foto), per tutti "don Paolo", storico parroco scomparso l’altra mattina alla Casa del clero di Montecchio, dove era assistito da qualche tempo. Aveva 96 anni, di cui 73 di sacerdozio. Originario di Novellara, era stato parroco a Brescello, dagli anni Settanta fino al 2017 parroco a Guastalla, dove era rimasto per altri dieci anni come collaboratore pastorale. Ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente al santuario della Madonna della Porta, di cui don Paolo era stato custode. E stamattina alle 11 il funerale, in duomo a Guastalla, con una funzione religiosa presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Proprio a Guastalla sarà tumulato il corpo, come da volontà dello stesso sacerdote, che alla cittadina rivierasca era legatissimo, conquistando la stima e l’affetto di tutti, compresi i non credenti o i fedeli di altre religioni, con i quali aveva splendidi rapporti. Don Paolo partecipava alla vita pubblica di Guastalla, lasciando ottimi ricordi.